占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）狭く濃く。快適さ優先で。気分は、冬ごもり。あれこれ、新しいことを追いかけることに疲れと疑問を感じているはず。時代に取り残されることを恐れずに、ちょっと閉じていくといいみたい。人の誘いやウワサ話も、今週は基本、ノーサンキューで。多少、取りこぼすことがあ