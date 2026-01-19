松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、1月21日午後3時から、「超厚切りリブロースかつ」を発売する。「超厚切りリブロースかつ」今回、松のやから新しいメニューが登場する。やわらかく、きめ細やかな肉質が特徴の「リブロース肉」を、店舗でサクッと揚げた。厳選されたリブロース肉を160gで用意しているので、食べ応えはもちろん抜群となっている。シンプルに味わう「超厚切りリブロースかつ定食」以外にも、「超厚