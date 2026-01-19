ポーラは、太陽光・猛暑・湿気・雨など過酷な環境に対応したオールウェザープロテクト仕様で、快適さをキープする春夏のウェルネスウェア「ソーラープロテクト」シリーズから、新アイテム全9種を3月3日に順次、数量限定で発売する。ポーラの「ソーラープロテクト」は、シミ・ソバカス・日ヤケの原因となるUV−B、真皮まで届きハリ・弾力に影響を与えるUV−A、さらに肌の深層部まで侵入するとされる近赤外線までを高レベルでカット