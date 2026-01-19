俳優の山口智子が１８日、ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」に出演。代表作である「ロングバケーション」出演後、８年間も映画・ドラマに出演しなかった理由を明かした。山口は朝ドラ「純ちゃんの応援歌」のヒロインに抜てきされ、それ以降、大ヒットドラマに続々出演。「ダブルキッチン」「王様のレストラン」などに出演後、９６年に伝説的ドラマ「ロングバケーション」で国民的な人気を得た。だがそれ以降、８年間映画・ドラマの