締め込み姿の男衆が、わらでできた的を奪い合う伝統の「的ばかい」が、18日に熊本県長洲町で行われました。的ばかいは、長洲町の四王子神社で開かれる破魔弓祭のハイライトで、約860年の歴史があるとされています。「ばかい」とは「奪い合う」という意味の方言で、氏子たちがご神体を安置した円座を奪い合ったことが起源とされています。18日は、締め込み姿の男衆約100人が威勢よく掛け声を上げながら、わらを編んで作られた的を激