阪神は26年度公式ファンクラブ会員（大人・KIDS）の追加募集（新規・継続入会含む）を23日から開始する。期間は5月17日まで。阪神タイガース公式サイト（PC、スマートフォン）とオープン戦と公式戦の主催試合で甲子園球場と京セラドーム大阪に受付ブースを設ける。会員にはチケット割引発売、会員特別優待デー、イエローメッシュジャージ（非売品）プレゼントなどの特典がある。会費などの詳細は公式サイトで。