阿蘇の風物詩である「野焼き」に備えて、ボランティアによるカヤの刈り取り作業が始まりました。阿蘇の野焼きシーズンを前に、阿蘇市の草原で、草原の保全活動に取り組む阿蘇グリーンストックによるカヤ刈りが始まりました。この日は、野焼きボランティアが草刈り機で人の背丈ほどのカヤを刈り取り束にしていきました。カヤ刈りは、牛馬のエサとするほか、野焼きで火の延焼を防ぐために行われますが、阿蘇グリー