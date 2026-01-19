18日夕方、熊本市で道路を横断していた女性が軽乗用車にはねられ、意識不明の重体です。 【写真を見る】熊本市北区植木町高齢女性が車にはねられ意識不明の重体信号機や横断歩道のない道路を横断か 記者「女性は、この道路を横断中にはねられたということです」 午後5時ごろ、熊本市北区植木町の市道交差点で、交差点を右折した軽乗用車に、道路を渡っていた女性がはねられました。 この事故で、近くに住む坂田治子さん（7