未来の農業に触れてもらおうと、通信や不動産事業を展開するハイコムと肥後銀行がスマート農業の体験イベントを開きました。こちらは、LEDを用いたショーケース型の工場で水と電気、栄養素だけで栽培された葉物野菜です。参加者はバジルやレタス、ケールなどの収穫を体験し、その後、ホットサンドにして味わいました。このイベントは今後も行われるということです。