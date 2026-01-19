ケバブ店のドアを壊したとして、警視庁蔵前署が歌舞伎俳優の中村鶴松（本名・清水大希）容疑者（３０）を建造物損壊容疑で現行犯逮捕していたことがわかった。逮捕は１８日。捜査関係者によると、中村容疑者は１８日午前０時５０分頃、東京都台東区西浅草のケバブ店で、出入り口の木製ドアを足蹴りして壊した疑い。調べに「酒に酔っていて覚えていない」と容疑を否認している。同店のトイレを断りなく使ったことを店員が注意