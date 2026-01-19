２月６日に開幕する特別大会「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」のキックオフイベントが１９日、都内で行われた。秋春制への移行を前にイレギュラーとなるハーフシーズンでの開催。登壇した野々村芳和チェアマン（５３）は「すごく大事なシーズンになる。進化、変化などを起こしていかないといけない」と話した。イベントでは、「百年構想リーグ」における新たな取り組みを発表。「明治安田のＪ活」と題して、新たなファン・サ