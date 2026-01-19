この記事の画像を見るトム・ブラウン単独ツアー2026「僕は僕のよこがおを知らない」が、全14都市、22公演決定。5/16(土)山口県に始まり、11/30(月)の東京・明治座が最終公演となる。今回の舞台は、山口、長崎、愛知、岐阜、北海道・札幌、大阪、山形、宮城、沖縄、福岡、北海道・函館、新潟、広島、東京の14都市の予定。布川と緑色のみちおの口からはみ出す蛇のように長い舌がベンチの役割を果たし（？）、そこに女装した布川