最近の映画は、自宅でスマホをいじりながら鑑賞する視聴者から集中力を獲得するため、映画の冒頭から派手なアクションシーンを挿入したり、セリフの中でプロットを繰り返し説明させている？マット・デイモンとベン・アフレックが米番組で興味深い考察を語り合っている。 ストリーミング配信の台頭と劇場文化の衰退が叫ばれるようになってから久しい。名作『グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち』（1997）以来の名コ