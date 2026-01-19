未曾有の世界災害を描いたディザスター映画『グリーンランド -地球最後の2日間-』（2020）の続編映画『Greenland 2: Migration（原題）』の米興収が、未曾有の災害級不振に見舞われている。 ジェラルド・バトラー主演、彗星落下による地球滅亡のパニックを描いた1作目は、2020年のコロナ禍公開にされると26カ国以上で興行収入記録1位を獲得。全世界で5,200万ドル以上の収益を上げ、米国ではPVODで好成績を収め