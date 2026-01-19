日本球界の大レジェンド・イチロー氏が長年在籍していたことでも知られる米マリナーズは昨季、２４年ぶりとなるア・リーグ西地区優勝を飾るなど上昇気配。さらなる上位進出へ向け、今冬のストーブ戦線にも期待がかかったが、現時点での地元メディアからの評判は、イマイチ芳しくないようだ。同球団をフォローするジェイソン・ワン記者は「ＳＯＤＯＭＯＪＯ」で「この冬にも大きなチャンスがなかったわけではない。カズマ・オ