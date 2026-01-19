嵐の櫻井翔が１９日、都内で行われた「チューリッヒ保険会社新ＣＭ発表会」に出席した。ＣＭ撮影時と同じ衣装の鮮やかなブルーのシャツにグレーのジャケット姿で登場した櫻井。今年に入ってから「日本全国いろんなところに取材に行かせてもらってる。長野、石川、奈良、兵庫、日本全国いろんなところに行っています」と話した。２０２６年の目標には「海外にも取材に行けたら。冬季オリンピックも取材したい」と話し、さらに