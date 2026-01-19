日本で使われている食用大豆の7割は米国産で、豆腐や納豆などの製造に使われている。その米国大豆の大半は、90年以上の歴史があるサステナブルな農法で育てられている。アメリカ大豆輸出協会(USSEC)が制定するSSAP(アメリカ大豆サステナビリティ認証プロトコル)は、そういった環境負荷を抑えた持続可能な方法で生産･管理された米国産大豆が使われていることを証明するマークだ。USSECでは、さらなるSSAP の普及を目指し、リアルイ