【モデルプレス＝2026/01/19】モデルの“せいせい”こと田向星華が1月18日、自身のInstagramを更新。変形デザインのハイレグ水着姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】24歳ギャルモデル「へその形まで綺麗」究極の砂時計ボディ披露◆せいせい、圧巻の美ボディを披露せいせいは「pink」とつづり、胸元やウエストラインが大胆にカットされ、ピンクの小花があしらわれた華やかなハイレグ水着を纏った鏡越しのアングルでの自撮り