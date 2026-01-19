太宰府天満宮で19日、ご神木の「飛梅（とびうめ）」が開花しました。 ■森野里奈記者「日差しが注いで少し暖かさを感じる太宰府天満宮、ご神木の高い位置に白い飛梅が咲いています。」午前8時半ごろ、太宰府天満宮の本殿前にあるご神木の「飛梅」が4輪、咲いているのが確認されました。白い八重の花びらが開き、他にもほころび始めているつぼみが多くみられます。開花時期はほぼ平年通りですが、開花が遅れた去年よりは1か月近