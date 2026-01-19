任期満了にともなう高知県の香南市長選挙が1月18日告示され、2期目を目指した現職の浜田豪太氏が無投票で再選を果たしました。浜田氏は2期目に向けて子育て支援のさらなる拡大や、2023年度以降赤字となっている香南市の厳しい財政を立て直すための行財政改革の推進などを公約に掲げていました。■浜田氏「香南市の現状というものをしっかりと私自身が先頭に立って市民の皆さまにお伝えをする。課題を分かりあい、そしてまた責任を