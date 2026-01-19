18日夕方、掛川市で木造平屋建て住宅を全焼する火事がありました。焼け跡から、性別不明の1人の遺体が見つかっていて警察が身元の確認をしています。警察と消防によりますと、18日午後4時半すぎ掛川市寺島で「住宅の離れから出火し大量の炎と黒煙が出ている」と母屋に住む60代の女性から消防に通報がありました。火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、この火事で木造平屋建ての離れが全焼したほか、焼け跡からは性別不明の1