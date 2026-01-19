きょうの午後は次第に雲が広がりますが、各地で3月並みの暖かさになるでしょう。 【写真を見る】予想最高気温は名古屋･岐阜で14℃ 3月並みの暖かさに 夜は岐阜で雪や雨が降る所も 愛知･岐阜･三重の天気予報（1/19昼） 正午前の名古屋市内は、朝からよく晴れています。この時間の気温は11℃で、風は強くありません。 きょうの午後は広く日差しが届きますが、次第に雲が多くなるでしょう。風は穏やかで、洗濯物はよく乾きそうです