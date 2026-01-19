１９日、無事着陸した宇宙船「神舟２０号」の帰還モジュール。（東風着陸場＝新華社記者／李志鵬）【新華社北京1月19日】中国の宇宙船「神舟20号」の帰還モジュールは19日、内モンゴル自治区の東風着陸場に無事着陸した。現場検査の結果、外観に異常はなく、内部の物品も良好な状態だという。「神舟20号」帰還ミッションは成功した。