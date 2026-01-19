フリーアナウンサーの川田裕美（42）が19日までに自身のインスタグラムを更新。スキー場でのスノーボードショットを公開した。自身のインスタグラムで「今シーズン初」とつづり始めた。「スノボ上手くなりたいけど、ケガが怖い…ゆっくり楽しみます」とつづけた。写真ではゲレンデでのスノーボードショットやゴンドラに乗った自撮りショットを公開した。