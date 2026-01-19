歌手の工藤静香（55）が手作りスイーツやそのレシピを公開し、ファンから絶賛の声が寄せられている。【映像】“すんごい豪邸”と話題の工藤静香の自宅Instagramで、自宅の庭で育てた下仁田ネギや果物を収穫して料理する様子をたびたび紹介している工藤。「すんごい豪邸」「最高なレシピ！美味しそう」などのコメントが寄せられ、そのライフスタイルが度々話題となっている。自宅で作ったスイーツに絶賛の声2026年1月17日は、