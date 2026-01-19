アメリカのトランプ大統領が、デンマーク自治領グリーンランドの領有に反対するヨーロッパ各国に追加関税を示唆したことについて、ヨーロッパ側は共同声明を出すなど対抗姿勢を強めています。イギリスのスターマー首相は18日、トランプ大統領と電話会談したと明らかにし「NATO（北大西洋条約機構）の同盟国に対して関税を課すのは誤りだ」と述べました。イギリス首相官邸によりますと、スターマー首相はこれに先立ち、デンマークの