グリーンランドの領有をめぐりアメリカのトランプ大統領に追加関税を課すと名指しされたヨーロッパの各国が報復関税など対抗措置を検討しているとロイター通信などが報じました。グリーンランドの領有に意欲を示すアメリカは、これに反対するイギリス、フランスなどヨーロッパ8か国に対し来月から10％の追加関税を課すと表明しています。こうした中、ロイター通信などはヨーロッパ各国が対抗措置として930億ユーロ、日本円でおよそ