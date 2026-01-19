私はカオル。20代半ばで夫と結婚し、現在は娘と息子と4人で暮らしています。子どもたちが大きくなり、ここ数年は学生時代の友人エイコともたまに会っています。エイコは、私が元カレのケントと破局して泣き崩れていたときに、懸命に支えてくれた大切な親友です。ある日エイコから「結婚しました」という連絡が来ました。しかしその相手がケントと聞かされ、私はアゼンとしてしまいます。まさか当時私に寄り添うふりをして、その裏