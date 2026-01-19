義両親とお嫁さんの仲が微妙……そんなご家庭であっても、孫の誕生は義両親にとってきっと嬉しいもの。「孫のかわいさは格別」ですよね！しかし関係がこじれてしまい、「孫には会いたくない」と言われてしまったら……！？あなたならその言葉を受け入れて距離を置きますか？それとも子どものために、関係修復をはかりますか？第15話優しいお義姉さん【セリナの気持ち】【編集部コメント】赤ちゃんと、まだ幼い2人の子ども