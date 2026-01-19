今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【ソニック】粘土でソニック・ザ・ヘッジホッグを作ってみた!!!』というMerphISCさんの動画です。﻿【ソニック】粘土でソニック・ザ・ヘッジホッグを作ってみた!!!ゲーム『ソニックアドベンチャー』等に登場するソニック・ザ・ヘッジホッグのフィギュアをMerphISCさんが粘土で作成します。下書きと同じ大きさのフィギュアを作成初めにソニックの下書きを作ります。下書