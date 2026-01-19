1月17日、静岡県藤枝市で発生した山林火災は、19日昼現在も延焼中です。延焼のスピードは遅くなっていますが、いまだに鎮圧のめどは立っていません。 【写真を見る】山林火災の鎮圧のめど立たず 発生から3日目 延焼スピード遅くなるも約5.5ヘクタール焼ける＝静岡・藤枝市 ＜神谷修二カメラマン＞ 「藤枝市の山林火災です。いまだ若干煙が上がっているのが確認できます」 発生から3日目を迎えた19日、藤枝