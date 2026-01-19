燕市で新年の伝統行事『塞の神』が行われました。 今年で19回目となる『国上 塞の神(くがみ さいのかみ)』。18日は、正月に飾ったしめ縄や門松などが納められた高さ13mの塞の神が用意されました。お焚き上げが始まり、大きな炎に包まれると訪れた人たちは家内安全や商売繁盛・五穀豊穣などを願いました。 ■訪れた人 「(炎が)熱い。」 「(炎が)すごかった。」 「健康な一年にしたい。」 会場は、多くの家族連れなどで