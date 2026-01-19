日本ハンドボール選手権大会で優勝した「ブルーサクヤ鹿児島」が霧島市役所を表敬訪問しました。霧島市の職員に大きな拍手で出迎えられたのは女子ハンドボールチーム「ブルーサクヤ鹿児島」の選手たちです。ブルーサクヤ鹿児島は2025年12月、日本ハンドボール選手権大会で7年ぶりに優勝しました。（ブルーサクヤ鹿児島・笠井千香子キャプテン）「応援が私たちの力となって