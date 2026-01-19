昨季メルセデス・ランキング51位の吉田鈴が18日、父・英隆さんが経営する東京都内の居酒屋「個室 串天 鮮魚 二十四区 末広町」で1日店長イベントを行い、ファンと交流した。このイベントはもともと国内ツアー通算4勝の姉・優利が始めたものだったが、24年のプロテストに合格した鈴も昨年、初めて実施。今年は3000組を超える応募があり、抽選で当選した約50組（170人）が参加した。【写真】吉田鈴が監修したオリジナルサワーお店のT