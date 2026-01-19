任期満了に伴う枕崎市長選挙は現職の前田 祝成さんが3期目の当選を果たしました。任期満了に伴う枕崎市長選挙は開票の結果、現職で3期目を目指す前田祝成さん（61）が5081票、新人で前の市議会議長の永野慶一郎さん（54）が4621票を獲得し、前田さんが3期目の当選を果たしました。（3期目の当選・前田祝成氏）「経済を作っていくという考え方のもと、非常に大事な令和8年、8年度になる。しっかり寄り添うことが必要だと思って