ラグビーリーグワン1部静岡は19日、3月大学卒業見込みの新加入内定選手4人を発表した。近大LO能勢涼太郎（22）、京産大CTB兼FB兼SO奈須貴大（22）、立命大WTB御池蓮二（22）、立正大WTB兼CTBハインリッヒ・フルックス（23）。能勢は身長1メートル97で、ニュージーランド学生代表戦の日本学生代表、U23日本代表などの経歴を持つ。奈須は強固なフィジカルや左足のキックなどが持ち味で今季の全国大学選手権4強進出にも貢献。U2