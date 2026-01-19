熊本大学は、大学の運営費をまかなうため、土地の一部を貸し出し、スーパーマーケットなどが入る施設を整備する方針を明らかにしました。 【写真を見る】商業施設のイメージ図 整備するのは、アーチェリー場などとして学生たちが利用している熊本市中央区の「熊本大学渡鹿団地」の一部、約9800㎡です。 大学によりますと、大学の運営費が物価高騰の影響で前年度に比べて4億8000万円