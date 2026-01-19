東京・赤坂の個室サウナ店の火災で、現場検証に臨む警視庁の捜査員ら＝2025年12月16日東京・赤坂で夫婦が死亡した個室サウナ店の火災を受け、厚生労働省が、全国157の自治体に対して、サウナ施設数や非常用ブザーの有無などの安全管理状況を調査するよう求める通知を出したことが19日、同省への取材で分かった。通知は14日付で、回答期限は1月末としている。厚労省によると、通知では、緊急時における従業員との連絡・駆けつけ