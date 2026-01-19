ABEMA初代専属アナウンサーの西澤由夏（32）が19日、自身のインスタグラムを更新。今朝発表された写真集発売について、改めて報告した。【写真集カット】ABEMA西澤由夏アナ、初水着でみせた衝撃の美尻＆スレンダーボディ西澤アナは、“美谷間”をのぞかせたキャミカットや、透け感のある水着カットを投稿し、「1st写真集を発売させていただくことが決定しました！」と改めて報告。「初の水着にも挑戦しています」とし、「漠然