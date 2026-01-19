記者会見する木原官房長官＝19日午前、首相官邸木原稔官房長官は19日の記者会見で、トランプ米大統領がデンマーク自治領グリーンランド領有に反対する欧州8カ国に対し、追加関税を課すと表明したことへの論評を避けた。「トランプ氏や米政府関係者の発言の逐一について、政府としてコメントすることは差し控える」と語った。グリーンランドや追加関税の動向について「引き続き高い関心を持って注視し、適切に対応する」と述べ