高市首相は夕方、記者会見し、23日に召集される通常国会の冒頭に衆議院を解散する意向を正式に表明します。首相官邸前からフジテレビ政治部・若田部遥記者が中継でお伝えします。政権幹部は、「高市首相は魂を込めて相当準備している」と意気込んでいて、会見で打ち出す内容に注目が集まります。高市首相は午後6時から行われる記者会見で、23日に召集される通常国会の冒頭に、衆議院を解散する意向を正式に表明する見通しで、首相