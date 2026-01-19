バンダイ トイ事業部は、新たなヒーローが活躍する特撮シリーズ「PROJECT R.E.D.」の第1弾作品となる新番組『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』に登場するなりきりアイテム「DXギャバリオントリガー」(7,480円)を、2月14日に、全国の玩具店、百貨店・家電量販店の玩具売り場、インターネット通販などで販売開始する。また、対象の店舗で参加できる「無料でグッズがもらえるあいことばキャンペーン」「早期購入キャンペーン」を2