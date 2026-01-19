【新興国通貨】ドル安元高継続=中国人民元 ドル人民元は6.96台前半推移。朝の中国人民元対ドル中心レートがやや元高に設定されたことなどを受けて、朝からドル安元高。変化幅は小幅となっているが、木曜日に付けた直近もっともドル安元高の水準を割り込み、2023年5月以来の元高水準。ドル人民元はその動きを受けて初めて6.9650を割り込み、6..9638を付けた。こちらも2023年5月以来の元高水準。オフショア人民元は朝の6.