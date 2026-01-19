１９日前引けの日経平均株価は前営業日比５２３円２９銭安の５万３４１２円８８銭と続落。前場のプライム市場の売買高概算は１１億３８４９万株、売買代金概算は２兆９９７５億円。値上がり銘柄数は５４３、対して値下がり銘柄数は１００６、変わらずは５３銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は先物主導でやや荒れた値動きとなった。日経平均は安く始まったあとも水準を切り下げ、一時８００円以上の下落で５万３０００