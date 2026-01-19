【北欧通貨】ノルウェークローネも対ドルで売りで始まり反転=ノルウェークローネ ノルウェークローネもスウェーデンクローナとほぼ同じ動き。トランプ大統領のグリーンランドをめぐる追加関税の対象となったことを受けてドルクローネは先週末の10.09前後から10.11台を付けるも、ドル全面安に10.06台を付けた。デンマーククローネなどもほぼ同じ動き