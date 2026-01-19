同居する母親の遺体を自宅に放置したとして18日、静岡市駿河区に住む60代で無職の男が死体遺棄の疑いで逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、静岡市駿河区小坂に住む無職の男（62）です。警察によりますと、男は12月下旬ごろから18日までの間、同居する母親（87）の遺体を自宅に放置した疑いがもたれています。別居する長女が18日、男から母親が死亡したことを電話で聞いて駆けつけ、消防に通報したことで事件が発覚し