藤枝市の山林火災は、発生からまもなく2日が経ちますがいまだ延焼が続いていて、19日も自衛隊ヘリや消防隊などによる懸命な消火活動が行われています。藤枝市岡部町の現場では、19日朝から消火活動が再開され、ヘリによる放水などが行われています。消防や警察などによりますと、17日午後0時半ごろ「山から煙が出ている」と消防に通報がありました。発生からまもなく2日が経とうとしていますが現在も火の勢いはおさまらず焼失面積