ＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・後９時）に出演したお笑いコンビ「ダイアン」津田篤宏が、共演女優の衝撃の２ショットを披露した。津田は自身のＳＮＳで「戸田さんは２メートル後ろにいる訳では無いです！すぐ隣でした！」「顔のデカさは気にしないで！」などとしるし、戸田恵梨香との２ショットを公開。戸田は「ゴイゴイスー」のポーズをとる津田の肩に手を添え顔を近付けている。この投稿には「２メートルじゃなくて