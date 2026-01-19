浙江省嘉興市南湖区にある嘉創湾ガーデン型工業パークのカフェでコーヒーを味わう観光客。（２０２５年８月７日撮影、嘉興＝新華社記者／徐碰）【新華社北京1月19日】中国国家統計局が19日発表した2025年の全国住民1人当たり可処分所得は4万3377元（1元＝約23円）だった。前年比の伸び率は名目で5.0％、物価変動の影響を除く実質でも5.0％となった。