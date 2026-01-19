【新華社北京1月19日】中国国家統計局が19日発表した2025年の国内総生産（GDP、速報値）は140兆1879億元（1元＝約23円）で、物価変動の影響を除く実質で前年比5.0％増となり、年間目標の「5％前後」を達成した。